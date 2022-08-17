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В Литве второй раз в этом году фиксируют стихийную жару, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.
Kaitra Palangoje
Kaitra Palangoje
© Brigita Ragickaitė

Жару регистрируют, если на больше чем трети территории страны три и больше дней подряд температура достигает 30 и больше градусов.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, некоторые станции показывают такую температуру 4-5 дней.

В среду на большей части страны температура поднимется до 30–32 градусов.

18–20 августа воздух прогреется до 30–33 градусов.

21 августа жара должна отступить.

До этого жару в Литве фиксировали в конце июня.

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