В Литве вступили в силу новые расценки на услуги нотариусов

Минюст указал, что новые расценки выведены с учетом расходов нотариусов по утвержденной правительством методике зарплаты нотариусов (расценок).
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, основная цель перемен – обосновать объективными данными прозрачные и понятные расценки на услуги нотариусов, чтобы люди у разных нотариусов платили за те же услуги те же деньги. В соответствии с новым порядком, установлены фиксированные расценки, в которые включены и расходы на дополнительные действия.
Это означает, что после вступления в силу новых тарифов больше не будет взиматься дополнительная плата, как делалось раньше: за подготовку проекта документа, распечатку страниц документа и передачу обязательных данных в государственные реестры.
Например, до сих пор за доверенность, составленную между родственниками, могли брать плату до 10 евро. Но нотариус еще 10 евро мог взять за подготовку проекта и 8 евро за передачу информации в Центр реестра.
В соответствии с новым регулированием, такая доверенность будет стоить 15 евро, никакой дополнительной платы не будет. До сих пор составление завещания со всеми дополнительными действиями могло стоить больше 70 евро, по новым расценкам плата составит 40 евро.
За принятие наследства или отказ от него нотариусу иногда приходилось платить больше 40 евро, с 1 октября плата составит 34 евро.
Новое регулирование также устанавливает и более прозрачный механизм освобождения от платы за услуги нотариуса. Расценки на услуги нотариуса снижают для получателей социальной помощи.
Также установлен новый случай освобождения от оплаты нотариальных действий – на 30% снижается тариф за подтверждение ипотеки, при заключении договора рефинансирования кредита и залоге семейного имущества или единственного жилья человека.
Новые нотариальные тарифы утверждены правительством 28 июня 2023 г.