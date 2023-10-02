В Литве вступили в силу новые расценки на услуги нотариусов

Минюст указал, что новые расценки выведены с учетом расходов нотариусов по утвержденной правительством методике зарплаты нотариусов (расценок).

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, основная цель перемен – обосновать объективными данными прозрачные и понятные расценки на услуги нотариусов, чтобы люди у разных нотариусов платили за те же услуги те же деньги. В соответствии с новым порядком, установлены фиксированные расценки, в которые включены и расходы на дополнительные действия.

Это означает, что после вступления в силу новых тарифов больше не будет взиматься дополнительная плата, как делалось раньше: за подготовку проекта документа, распечатку страниц документа и передачу обязательных данных в государственные реестры.

Например, до сих пор за доверенность, составленную между родственниками, могли брать плату до 10 евро. Но нотариус еще 10 евро мог взять за подготовку проекта и 8 евро за передачу информации в Центр реестра.