В Литве вступают в силу ужесточенные требования к ввозу домашних животных из России и Беларуси в ЕС

В Литве уже с 3 июня этого года действует запрет на ввоз домашних животных из России и Беларуси в Литву через литовские пограничные пункты как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, однако Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) отмечает, что животных провозят и через другие пограничные пункты ЕС. Ожидается, что ужесточение норм в масштабах ЕС приведет к сокращению потока домашних животных из стран с высоким уровнем риска, говорится в сообщении.