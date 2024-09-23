В Литве вспоминают жертв геноцида евреев

В понедельник в стране проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв геноцида евреев Литвы. Как и каждый год, памятное шествие, проводимое в этот день, на этот раз пройдет в Каунасе. Участники шествия в память о жертвах Холокоста пройдут от IX форта к месту массовых убийств.