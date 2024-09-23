2024.09.23 10:59

В Литве вспоминают жертв геноцида евреев

 
Татьяна Боляку-Таланде
ru.DELFI.lt
Ceremony in Paneriai in 2011
Ceremony in Paneriai in 2011
ФОТО: DELFI / Audrius Solominas

В понедельник в стране проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв геноцида евреев Литвы. Как и каждый год, памятное шествие, проводимое в этот день, на этот раз пройдет в Каунасе. Участники шествия в память о жертвах Холокоста пройдут от IX форта к месту массовых убийств.

Действующая уже более десяти лет традиционная гражданская инициатива "Дорога памяти" – это приглашение вспомнить многочисленные еврейские общины Литвы, уничтоженные во время Холокоста, вместе отправиться к местам массовых убийств по тем дорогам, по которым евреев вели в их последний путь.

Таких мест в Литве более 200.

В понедельник церемония памяти жертв геноцида евреев Литвы пройдет также в Вильнюсе, у Панеряйского мемориала.

В свою очередь Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) организует презентацию мемориальной доски, посвященной праведникам народов мира Антоновичам, во дворе Тускуленского мемориала.

Семья Антоновичей – Ядвига, Винцентас и их дочь Люцина – во время Второй мировой войны прятала и спасала евреев в Тускуленском поместье.

По данным исследования международной комиссии, на нынешней территории Литвы из примерно 220 тыс. евреев, проживавших до войны, около 200 тыс. были уничтожены во время Холокоста нацистами и их пособниками в Литве.

Большинство евреев Литвы были убиты в Панеряй под Вильнюсом, в Шяуляе, Алитусском крае.

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