В Литве вспоминают годовщину российской войны в Украине

В Сейме в годовщину начала войны пройдут специальные дискуссии и мероприятия

Сейм отметит годовщину военного вторжения России в Украину специальной конференцией Год войны в Украине. Во время дискуссии политики, дипломаты, политологи, представители неправительственных организаций и эксперты обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, военный потенциал России, сценарии победы Украины и то, как изменилось отношение Запада к кремлевской угрозе.

Кроме того, в Витражной галерее Парламента откроется выставка "4.5.0. – все спокійно" фотографа Канцелярии Сейма Ольги Посашковой и фотографа в СМИ Мартинаса Амбразаса. Посетители выставки смогут увидеть фотографии, сделанные в разрушенной войной Украине.

Во второй половине дня в Сейме состоится просмотр и обсуждение фильма "Slovo House. Unfinished Novel". Помимо других участников, в дискуссии примет участие команда кинематографистов: продюсеры Олег Щербина, Пилипас ​​Иленка, Ростислав Мартынюк, актриса Марина Кошкина.

В Каунасе - международный форум, на котором выступит Владимир Зеленский

В пятницу в университете Витаутаса Великого (УВВ) в Каунасе пройдет международный форум " Формула мира от президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы для долгосрочного мира", во время которого перед собравшимися с обращением дистанционно выступит сам украинский лидер. На конференции своими размышлениями поделится и президент Литвы Гитанас Науседа. В своей речи президент оценит вклад Литвы в ходе осуществления формулы мира от В. Зеленского во имя европейской безопасности и долговременного мира.

Кроме того, политики и юристы, принимающие участие в форуме, также рассмотрят проблемы украинской энергетики и обсудят, как добиться ответственности Москвы за войну и совершаемые в Украине преступления против прав человека.

Пройдут акции и концерты в поддержку Украины

В годовщину начала войны в Вильнюсе будет выставлен уничтоженный украинской армией российский танк Т-72Б, доставленный в Литву. Трофейный танк можно будет осмотреть на автостоянке возле Кафедральной площади в Вильнюсе до 16 марта.

В пятницу во второй половине дня ​​на Кафедральной площади пройдет "Понедельничный митинг", в котором ожидается участие послов стран НАТО, общественных деятелей и глав государств.

На площади пройдет флешмоб послов стран НАТО "Слава Украине".

Сразу после этого пройдет шествие в поддержку Украины от Кафедральной площади до Площади Независимости рядом с Сеймом, где пройдет акция-концерт солидарности с Украиной "Свобода светит: RADAROM!".

В это время жителей Каунаса приглашают собраться на площади Единства (Vienybės aikštė) рядом с Военным музеем Витаутаса Великого. Инициаторы акции призывают жителей собираться на площадях своих городов и выразить поддержку украинцам.