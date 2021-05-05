До сих пор в среднем по 28 евро получали вдовцы и вдовы. Цель введения такой пенсии - расширение круга получателей такой помощи.

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене сказала Delfi, что введение этой пенсии должно одобрить правительство.

"Сейчас проходит процесс принятия закона и его сочетания в контексте бюджета. Есть и правительственная программа, и премьер обращает внимание на проблему нищеты, которая обострилась на фоне пандемии. Мы хотим, чтобы это обещание выполнили, ищем способы, финансы, ресурсы и возможности", – сказала министр.

В планах - выплаты с 2021 года. Сначала будут платить по 28 евро, потом эту "пенсию" увеличат.

"С 2022 года эта сумма увеличится. (…) Наша цель - помочь в осуществлении этого плана с учетом возможностей бюджета, по возможности, увеличить эту сумму. Мы надеемся, что удастся добиться поставленной задачи, и хотим помочь людям, которые нуждаются больше всего – получателям пенсионных пособий и одиноким людям, но не вдовам и вдовцам", – пояснила министр.

До 2024 г. хотят увеличить пенсию одиноких людей до 11% от средней пенсии по старости (это больше 40 евро).

"Если проект утвердят, хочу подчеркнуть, что дискуссии еще проходят, тогда эти люди получат дополнительные доходы в 2021 году. По предварительным данным, с июля", – отметила Навицкайте, сказав, что в этом году на это потребуется дополнительно 15 млн. евро.

Председатель парламентского комитета социальных вопросов и труда Миндаугас Линге сказал, что эта выплата целесообразная.

"Сначала она поможет решить проблему дискриминации – она появилась потому, что есть просто одинокие люди, а есть вдовы и вдовцы. Одни получают дополнительные деньги к пенсии в размере 28 евро, а другие - нет. Но ведь у них такие же потребности", – заметил депутат.

Delfi в начале марта говорил на эту тему с экономистом Ромасом Лазуткой, который сказал, что это важная мера, но она не окажет большой помощи в борьбе с нищетой, на что надеется министр Навицкене.

"Эта мера целесообразная, но вряд ли снизит нищету на 17%, как надеется министр Навицкене. Эти пенсии такие маленькие, что 11% от средней пенсии это будет 40-45 евро. Все равно с учетом этой надбавки люди не выберутся из нищеты. Но эта обоснованная мера, поскольку нищета уже не будет такой беспросветной – им будет немного легче. Заплатят эти 40 евро за отопление, останутся деньги на что-то другое", – заметил Лазутка.

Он сказал, что эта пенсия будет актуальнее для женщин, поскольку их продолжительность жизни больше, а пенсия чаще меньше, чем у мужчин.

По данным Соцмина, средняя вдовья пенсия составляет 28 евро, ее получают около 210 000 человек.

Если одобрят с 1 июля введение пенсии одиноких людей, то ее будут получать еще больше 60 000 человек, а с 2022 г. - больше 400 000 человек.