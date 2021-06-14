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В Литве планируют разрешить всем желающим раньше ревакцинироваться вакциной AstraZeneca подтвердила пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукшта.
Vakcina nuo koronaviruso
Vakcina nuo koronaviruso
© Shutterstock

"Разрешат это сделать всем желающим, при выполнении определенных условий", – сказала 14 июня Шукшта. Подробная информация будет представлена на пресс-конференции в 9 ч.

В Литве вторую прививку AstraZeneca делают через 12 недель после первой, однако до сих пор по объективным причинам можно было сделать вторую прививку раньше (такая возможность была у педагогов и 12-классников).

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Чтобы это сделать, надо обратиться к координаторам процесса вакцинации в муниципалитете. Между тем отложить ревакцинацию на неделю система дает всем желающим.

Дату можно менять только на той неделе, когда была назначена вторая прививка.

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