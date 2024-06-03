2024.06.03 07:10

В Литве все еще хотят переименовать Вильнюсский аэропорт

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto atnaujinimo vizualizacija
Vilniaus oro uosto atnaujinimo vizualizacija
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.
Межведомственная работчая группа правительства не отказывается от идеи сменить название Вильнюсского аэропорта на аэропорт имени М.К.Чурлёниса, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Этот вопрос интенсивно обсуждается, он на столе, он для нас важен"“, – сказала советник премьера по вопросам культуры Габриэле Жайдите.

В Литве в 2025 году отметят 150 лет со дня рождения Чурлёниса.

В феврале компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что 58% респондентов одобряют идею переименования Вильнюсского аэропорта, а 11% согласны с тем, чтобы он стал аэропортом им. М.-К.Чурлёниса.

"Мы активно работаем с коммуникацией и надеемся к осени изменить этот показатель", – сказала Жайдите, заметив, что при принятии решения комиссия не опирается только на опросы.

Она подчеркнула, что после переименования в аэропорт М.К.Чурлёниса, название Вильнюсский аэропорт никуда не денется.

Вильнюсский аэропорт уже планировали назвать именем М.К.Чурлёниса, но тогда решение не было принято.

Литовский художник и композитор М.К.Чурлёнис родился 22 сентября 1875 года в Старой Варене, а умер 10 апреля 1911 г. недалеко от Варшавы. Он был похоронен в Вильнюсе.

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