В Литве все еще хотят переименовать Вильнюсский аэропорт

"Этот вопрос интенсивно обсуждается, он на столе, он для нас важен"“, – сказала советник премьера по вопросам культуры Габриэле Жайдите.

В Литве в 2025 году отметят 150 лет со дня рождения Чурлёниса.

В феврале компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что 58% респондентов одобряют идею переименования Вильнюсского аэропорта, а 11% согласны с тем, чтобы он стал аэропортом им. М.-К.Чурлёниса.

"Мы активно работаем с коммуникацией и надеемся к осени изменить этот показатель", – сказала Жайдите, заметив, что при принятии решения комиссия не опирается только на опросы.

Она подчеркнула, что после переименования в аэропорт М.К.Чурлёниса, название Вильнюсский аэропорт никуда не денется.