В Литве временно останавливают вакцинацию препаратом BioNTech и Pfizer

"Минздрав был информирован о том, что 12 января, возможно, была нарушена цепочка заморозки во время транспортировки, когда доставляли вакцину двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer в координирующие центры: в Каунасскую клинику Литовского университета наук о здоровье и в Республиканскую Паневежскую больницу", – говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что срочно информировало координаторов об остановке вакцинации из этой партии.

"Государственной службе по контролю над лекарствами поручено до вечера среды расследовать, повлияло ли колебание температур во время транспортировки на вакцину. Данные министерства переданы представительству компании Pfizer в Литве с тем, чтобы производитель представил вывод о то том, повлияли ли колебания температуры на качество вакцины", – сообщило министерства.

В упомянутой партии было 4680 доз вакцины от COVID-19: по 2340 доз вакцины Каунасскому и Панежевскому регионам.

По предварительной оценке представительства Pfizer в Литве, отклонения температуры при транспортировке было в допустимых пределах и не повлияло на вакцины.