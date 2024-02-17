В Литве впервые отметили Национальный день эмансипации

Национальный день эмансипации решили отмечать 17 февраля, поскольку 17 февраля 1918 года в Каунасе состоялась демонстрация, на которой требовали выполнить обещания данные прежде женскому движению и включить женщин в состав Литовского совета. Женщин в совет не выбрали, но под давлением Литва стала одной из первых стран в мире, где 2 ноября 1918 г. в Конституции Временного Литовского государства уравняли права голосования мужчин и женщин.