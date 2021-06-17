В Литве впервые обнаружен дельта-штамм коронавируса из Индии

По ее данным, на этой неделе также обнаружен 321 случай "британского" штамма или альфа-варианта коронавируса, 21 случай линии вируса B.1.620, впервые обнаруженной в Аникщай, а также один случай бразильского штамма или гамма-варианта коронавируса.

В целом в Литве проведено 12 220 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8268 случаев "британского" штамма, 13 случаев южноафриканского штамма, 211 случаев штамма B.1.620, шесть случаев бразильского штамма и один случай дельта-штамма.

"Мы отследили всю цепочку приезда этого человека в Литву, мы знаем, где и как он изолировался. Сейчас мы интенсивно сотрудничаем с администрацией компании, в которую этот человек приехал работать", – сказал директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

Человек, у которого установили дельта-штамм, прилетел в Вильнюс 31 мая, и сразу же поехал в Клайпеду, где изолировался. Коронавирус у него установили 2 июня во время профилактического тестирования, никаких симптомов во время диагностики у него не было.

Сейчас выясняют, кто сидел в самолете рядом с этим человеком. Этим людям рекомендуют пройти профилактическое тестирование.

"Мы понимаем, что весь мир понемногу открывается, поэтому от появления штаммов не можем защититься. Однако, уделяя им особое внимание внутри страны, можем пресечь их распространение. Поэтому во всех случаях, когда коронавирус установлен у человека, вернувшегося из-за границы, мы передаем образцы на исследование последовательности ДНК вируса", – сказала представитель НЦОЗ Гедре Алексене.