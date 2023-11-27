В Литве возрастает заболеваемость гриппом, COVID-19 и ОРВИ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karščiavimas
Karščiavimas
ФОТО: Shutterstock

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что за последнюю неделю в Литве увеличилась заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19.

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость 20-26 ноября составила 1404,1 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее (13-19 ноября) – 1183,6 случая на 100 тыс жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском уезде, самые низкие – в Утенском уезде. Также в Вильнюсе и в Вильнюсском районе, в Мариямполе, Казлу-Руде, Клайпеде, Каунасском и Ионавском районе был достигнут эпидемический уровень заболеваемости – превышен рубеж в 1500 случаев на 100 тыс. жителей не превышен.

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 17 человек, из которых 8 – это дети, 1 – принадлежащий к возрастной группе 18-64 лет и 8 человек старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии лечатся 2 человека (старше 65 лет).

Специалисты НЦОЗ напоминают, что самой эффективной защитой от гриппа и COVID-19 являются прививки. Рекомендуется сделать прививку от этих заболеваний за одно посещение.

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