В Литве возобновляется внутренний пограничный контроль: проверка пассажиров самолетов, паромов и кораблей

"Кроме того, (на границе – ELTA) будут установлены определенные профили риска, и, опираясь на них, сотрудники будут проводить проверки", - отмечает Р. Любаев. По словам главы СОГГ, порядок документов, необходимых для въезда в страну, на границе пока не меняется.

"К нашим гражданам не будут предъявляться особые требования при выезде за границу. (…) Наше основное внимание будет сосредоточено на контроле прибывающих людей и транспортных средств. Сотрудники постараются проводить процедуры проверки как можно быстрее, чтобы избежать формирования очередей", - сказал глава СОГГ.

По его словам, больше внимания будет уделяться лицам, прибывающим в страну. Для выезжающих из страны процедур на границе будет меньше.

"На данный момент планируется открыть 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Республикой Польша , 5 – на границе с Латвией", - сообщил в пятницу радио LRT Р. Любаев. "Через пункты пропуска граница будет контролироваться более оперативными средствами, криминальной разведкой и другими компенсационными мерами, которые предусмотрены Шенгенским кодексом", - отметил Р. Любаев.

"Прежде всего необходимо иметь личные документы – удостоверение личности или паспорт. Контроль возобновляется на границе с Латвией и Польшей. Мы планируем, что большинство пассажиров не будут испытывать никаких неудобств при пересечении государственной границы", - отмечает Р. Любаев.

"Конечно, если к нам приедут граждане третьих стран, они должны будут предъявить паспорт и визу, если применяется визовый режим для граждан этой страны", - указывает глава СОГГ.

Р. Любаев отмечает, что порядок проверки пассажиров в аэропортах и ​​Клайпедском морском порту будет таким же, как и на внутренних пограничных пунктах.

"Все пассажиры, прибывающие внутренними рейсами, будут проверены, но пограничники по моему указанию будут проводить контроль только в отношении определенной категории. Процедура досмотра будет очень похожей и для пассажиров, прибывающих паромами или кораблями в Клайпедский морской порт", - сказал Р. Любаев.