В Литве возобновляется внутренний пограничный контроль для пассажиров самолетов, паромов и кораблей

"На данный момент планируется открыть 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Республикой Польша, 5 – на границе с Латвией", - сообщил в пятницу радио LRT Р. Любаев.
"Через пункты пропуска граница будет контролироваться более оперативными средствами, криминальной разведкой и другими компенсационными мерами, которые предусмотрены Шенгенским кодексом", - отметил Р. Любаев.
По его словам, больше внимания будет уделяться лицам, прибывающим в страну. Для выезжающих из страны процедур на границе будет меньше.
"К нашим гражданам не будут предъявляться особые требования при выезде за границу. (…) Наше основное внимание будет сосредоточено на контроле прибывающих людей и транспортных средств. Сотрудники постараются проводить процедуры проверки как можно быстрее, чтобы избежать формирования очередей", - сказал глава СОГГ.
"Кроме того, (на границе – ELTA) будут установлены определенные профили риска, и, опираясь на них, сотрудники будут проводить проверки", - отмечает Р. Любаев.
По словам главы СОГГ, порядок документов, необходимых для въезда в страну, на границе пока не меняется.
"Прежде всего необходимо иметь личные документы – удостоверение личности или паспорт. Контроль возобновляется на границе с Латвией и Польшей. Мы планируем, что большинство пассажиров не будут испытывать никаких неудобств при пересечении государственной границы", - отмечает Р. Любаев.
"Конечно, если к нам приедут граждане третьих стран, они должны будут предъявить паспорт и визу, если применяется визовый режим для граждан этой страны", - указывает глава СОГГ.
Р. Любаев отмечает, что порядок проверки пассажиров в аэропортах и Клайпедском морском порту будет таким же, как и на внутренних пограничных пунктах.
"Все пассажиры, прибывающие внутренними рейсами, будут проверены, но пограничники по моему указанию будут проводить контроль только в отношении определенной категории. Процедура досмотра будет очень похожей и для пассажиров, прибывающих паромами или кораблями в Клайпедский морской порт", - сказал Р. Любаев.
ELTA напоминает, что в связи с саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, в пятницу на семь дней возобновляется внутренний пограничный контроль.
Проверки на установленных СОГГ пограничных пунктах возобновлены с 8.00 час. 7 июля по 8.00 час. 13 июля.
Для проверки на внутренней границе будут задействованы таможенники, латвийские и польские пограничники, а также Литовская армия, стрелки, пограничники из Эстонии и Молдовы и дополнительные силы Европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex.
Восстановление внутреннего пограничного контроля для мероприятий большого масштаба и значимости является обычной практикой в странах Шенгенской зоны. В связи с саммитом НАТО и Латвия в 2010 году, и Польша в 2016 году, и Испания в 2022 году возобновляли контроль на внутренних границах. Внутренний пограничный контроль в Литве возобновлялся в 2020 году.
ELTA напоминает, что 11-12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается участие 40-50 зарубежных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о возможном своем участии.