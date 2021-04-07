В Литве возобновлено движение между муниципалитетами

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что решено не продлевать действие этого запрета, поскольку он уже исчерпал себя. По словам министра, большая часть новых случаев COVID-19 связана с воспитательными учреждениями или с коллективами.
Запрет на сообщение между муниципалитетами был введен 16 декабря 2020 года и действовал до 16 марта (с 16 марта действовал в 16 муниципалитетах). Однако 27 марта запрет вернули на время праздников, он действовал до 6 апреля.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте напомнила, что в силе остается запрет на общение между членами разных хозяйств.
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