В Литве волонтеры убирали мусор на берегах рек

В Литве эта акция проходит в третий раз. В Вильнюсе акция в субботу проходила у реки Цедронас (Кедрон). Из реки волонтеры вытаскивали старую резину, мебель, бутылки и другие отходы. На берегах собирали окурки, пробки от бутылок и разные упаковки от продуктов.
Больше всего волонтеров зарегистрировалось в Каунасе.
По словам организаторов River Cleanup Lietuva, в инициативе участвуют как отдельные лица, так и организации, школы.
С работниками посольства Нидерландов берега Нерис убирали военные, которые служат в Рукле.
Это международная акция. В выходные будут убирать мусор на берегах 200 рек в 50 странах мира. Литва по количеству участников, как и в прошлом году, занимает второе место.
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