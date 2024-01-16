В Литве во второй раз будут выплачивать единовременные выплаты военным беженцам из Украины

"Украинцы живут в Литве уже почти 2 года, поэтому естественно, что они строят жизнь в нашей стране. Однако финансы нередко становятся главной проблемой. Поэтому уже во второй раз МОМ Литвы окажет помощь, компенсируя часть арендной платы. Этой помощью воспользовались более 200 семей. Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности при поиске жилья для долгосрочной аренды", - цитируется в пресс-релизе глава МОМ Литвы Эйтвидас Бингялис.
Указывается, что финансовую поддержку получат украинцы, прибывшие в Литву после 24 февраля 2022 года. Организация покроет 70% стоимости двухмесячной аренды, указанной в договоре аренды, но сумма поддержки не превысит 475 евро в месяц (всего 950 евро).
Обращаться за поддержкой призывают родителей, которые в одиночку воспитывают одного или нескольких детей, семьи с тремя и более детьми, беременных женщин, лиц старше 60 лет и семьи с людьми с ограниченными возможностями.
Также важно, чтобы у физических лиц был вид на жительство в Литве или карта, выданная Департаментом миграции, и договор аренды, подписанный или продленный не ранее 1 октября 2023 года, на срок не менее 6 месяцев. Договор аренды должен быть зарегистрирован в Центре регистров.
"Как организация, мы стремимся помочь наиболее уязвимым группам, людям, которым крайне сложно справляться с возникающими вызовами, поэтому у нас есть дополнительные критерии, чтобы помощь доставалась тем, кто в ней больше всего нуждается", - отметил Э. Бингялис.
С начала полномасштабной войны в Украине в Литву прибыли почти 83 тыс. украинских военных беженцев. За прошедший год МОМ Литвы различными мерами оказала помощь помощи почти 16 тыс. военных беженцев.