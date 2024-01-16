В Литве во второй раз будут выплачивать единовременные выплаты военным беженцам из Украины

"Украинцы живут в Литве уже почти 2 года, поэтому естественно, что они строят жизнь в нашей стране. Однако финансы нередко становятся главной проблемой. Поэтому уже во второй раз МОМ Литвы окажет помощь, компенсируя часть арендной платы. Этой помощью воспользовались более 200 семей. Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности при поиске жилья для долгосрочной аренды", - цитируется в пресс-релизе глава МОМ Литвы Эйтвидас Бингялис.

Указывается, что финансовую поддержку получат украинцы, прибывшие в Литву после 24 февраля 2022 года. Организация покроет 70% стоимости двухмесячной аренды, указанной в договоре аренды, но сумма поддержки не превысит 475 евро в месяц (всего 950 евро).

Обращаться за поддержкой призывают родителей, которые в одиночку воспитывают одного или нескольких детей, семьи с тремя и более детьми, беременных женщин, лиц старше 60 лет и семьи с людьми с ограниченными возможностями.