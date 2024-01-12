В Литве владельцы частных лесов присоединятся к протестам фермеров

Как сообщает в пятницу Ассоциация частных лесовладельцев, в понедельник лесовладельцы проведут акцию протеста в Каунасском регионе.

"Продолжая акцию протеста фермеров, 15 января этого года с 10.00 утра лесовладельцы выедут на лесной технике на дороги Каунасского уезда", - говорится в сообщении ассоциации.

Сельскохозяйственный совет, организовавший в понедельник акцию зажжения костров, объявил, что в конце января фермеры продолжат протесты, и в Вильнюс отправится сельскохозяйственная техника. Согласно сообщению, к ним присоединятся лесовладельцы.

"В конце января лесовладельцы обещают присоединиться к акции, организованной фермерами, и отправиться на лесной технике в Вильнюс", - говорится в сообщении.

По словам ассоциации, в Литве ухудшаются условия ведения сельского хозяйства, их не устраивает новый режим ведения сельского хозяйства на охраняемых лесных территориях сети Natura 2000.