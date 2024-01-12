В Литве владельцы частных лесов присоединятся к протестам фермеров

Как сообщает в пятницу Ассоциация частных лесовладельцев, в понедельник лесовладельцы проведут акцию протеста в Каунасском регионе.
"Продолжая акцию протеста фермеров, 15 января этого года с 10.00 утра лесовладельцы выедут на лесной технике на дороги Каунасского уезда", - говорится в сообщении ассоциации.
Сельскохозяйственный совет, организовавший в понедельник акцию зажжения костров, объявил, что в конце января фермеры продолжат протесты, и в Вильнюс отправится сельскохозяйственная техника. Согласно сообщению, к ним присоединятся лесовладельцы.
"В конце января лесовладельцы обещают присоединиться к акции, организованной фермерами, и отправиться на лесной технике в Вильнюс", - говорится в сообщении.
По словам ассоциации, в Литве ухудшаются условия ведения сельского хозяйства, их не устраивает новый режим ведения сельского хозяйства на охраняемых лесных территориях сети Natura 2000.
В ходе акции протеста будут требовать расширения охраняемых территорий только на государственных землях, также от учреждений потребуют объяснений, как используются доходы, полученные с налогообложения сырой древесины 5-процентным тарифом.
Ассоциация также заявляет, что будет добиваться запрета поставок биотоплива из третьих стран (в обход санкций) и потребует льгот на топливо, используемое в лесохозяйственной деятельности.