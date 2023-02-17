В Литве в выходные ожидается ненастная погода: сильный ветер и дождь

В субботу над центральной частью Балтии и Эстонией пройдет активный атмосферный фронт. Ночью по всей стране ожидаются интенсивные осадки - дождь и мокрый снег. Днем дождь пройдет в большинстве районов, однако осадки будут менее интенсивными. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 0–5, днем 2–7 градусов тепла.
В воскресенье погоду обусловит юго-западная часть циклона. Ночью на северо-востоке, днем в большинстве районов снова ожидаются осадки, на этот раз снег. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер. Ночью от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря, днем будет 0–4 градуса тепла.
В ночь на понедельник и утром погода немного улучшится: особых осадков не ожидается, местами возможны прояснения. Однако около полудня придет новый циклон. К вечеру зона осадков охватит почти всю страну. На этот раз будет идти снег, только у моря мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, который успокоится только днем. Ночью 0–5 градусов мороза, местами ожидается гололед. Днем будет от 2 laградусов мороза до 3 градусов тепла.
Во вторник во многих районах выпадет снег. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем около 0 градусов.
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