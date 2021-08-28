В этом году организаторы мероприятия призывали праздновать дружбу, поскольку, по словам Довиле Буткене, настоящее счастье и настоящая радость кроется в близких отношениях и их сохранении: "Я призываю всех собраться вместе и использовать этот городской праздник не только для романтических встреч, но и для встречи с друзьями, с которыми вы давно не виделись, с коллегами, одноклассниками, однокурсниками, соседями. Прошлый год был тяжелым для всех. Мы поняли, насколько важны для них близкие связи и физические контакты, не надо ждать, когда кто-то позаботиться о нашем счастье, давайте будем теми, кто создает его не только для себя, но и для своих дорогих и любимых людей. Собирайтесь и празднуйте!"
Идею проводить коллективный "Ужин в белом" в самых красивых местах Парижа предложил французский предприниматель Франсуа Паскье в 1988 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подарок Вильнюсского муниципалитета понравился не всем учителям (3)
Вильнюсских педагогов в этом году ждет подарок -...
В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует (12)
В Литве все еще не смолкают разговоры о "паспорте...
В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра (2)
С 30 августа в списке стран красной зоны появятся...
Климатолог рассказал, каким будет начало сентября в Литве
"Эта неделя показала, что осень уже не за горами. На...
Иностранец приехал в Литву из Беларуси на велосипеде с героином в чемодане
26 августа в Литве перед судом предстал гражданин...