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В Литве в восьмой раз состоялся "Ужин в белом" (Le Dîner en Blanc). Как всегда, место проведения мероприятия до последней минуты хранилось в тайне.
Renginys Le Dîner en Blanc
Renginys Le Dîner en Blanc
© Fotodiena/Viltė Domkutė

В этом году организаторы мероприятия призывали праздновать дружбу, поскольку, по словам Довиле Буткене, настоящее счастье и настоящая радость кроется в близких отношениях и их сохранении: "Я призываю всех собраться вместе и использовать этот городской праздник не только для романтических встреч, но и для встречи с друзьями, с которыми вы давно не виделись, с коллегами, одноклассниками, однокурсниками, соседями. Прошлый год был тяжелым для всех. Мы поняли, насколько важны для них близкие связи и физические контакты, не надо ждать, когда кто-то позаботиться о нашем счастье, давайте будем теми, кто создает его не только для себя, но и для своих дорогих и любимых людей. Собирайтесь и празднуйте!"

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