В Литве в воскресенье условия дорожного движения сложные из-за моросящего дождя и порывистого ветра

Во многих районах в течение дня были осадки, дождь и морось. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, во многих местах порывами до 15-20 м/с, на побережье до 23 м/с. Температура воздуха около 2-5 градусов тепла.
По данным дорожной информации, дороги в стране мокрые, влажные, местами сухие.
В северной и северо-восточной Литве условия движения осложнены гололедом.
Районные дороги малой интенсивности преимущественно влажные, покрыты слоем утрамбованного или выпавшего снега, образовались колеи, скользкие.
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