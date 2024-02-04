В Литве в воскресенье условия дорожного движения сложные из-за моросящего дождя и порывистого ветра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
На части дорог страны образовался гололед, сообщили в Центре дорожной информации Литвы в воскресенье.

Во многих районах в течение дня были осадки, дождь и морось. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, во многих местах порывами до 15-20 м/с, на побережье до 23 м/с. Температура воздуха около 2-5 градусов тепла.

По данным дорожной информации, дороги в стране мокрые, влажные, местами сухие.

В северной и северо-восточной Литве условия движения осложнены гололедом.

Районные дороги малой интенсивности преимущественно влажные, покрыты слоем утрамбованного или выпавшего снега, образовались колеи, скользкие.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии