В Литве в следующем году хотят установить минимальную зарплату в размере 1038 евро

В связи с тем, что работодатели и работники не смогли договориться о конкретном размере ММЗ, Министерство социальной защиты и труда предлагает руководствоваться стратегией работодателей и Банка Литвы по достижению 50 проц. средней зарплаты не сразу, а в течение двух лет. С другой стороны, конкретная сумма предлагается выше той, которую хотели работодатели, поскольку согласно обновленным прогнозам, средняя заработная плата будет расти быстрее, чем планировалось в ходе обсуждений в Трехстороннем совете.

По предварительным расчетам министерства, если ММЗ будет установлена на уровне 1038 евро и будет применен такой же размер необлагаемых налогом доходов, что и в этом году, доход зарабатывающих ММЗ после вычета налогов увеличится на 69 евро и в следующем году составит 777 евро. Это больше, чем предварительно прогнозируемый в 2025 году относительный порог риска бедности – 732 евро.