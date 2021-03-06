С субботы на открытом воздухе может находиться группа людей из 5 человек или члены двух домашних хозяйств.
Разрешается посещать прогулочные тропы, парки, музеи, галереи и другие места экспозиции, зоопарки и ботанические сады группами не более 5 человек или членов двух домашних хозяйств.
Кроме того, разрешаются спортивные, развлекательные мероприятия на улице, если в них участвуют не больше 5 человек или или члены двух домашних хозяйств.
Также разрешаются мероприятия drive-in, во время которых нельзя выходить из автомобиля. В машине должно быть не более двух человек или же только члены одного домашнего хозяйства.
Карантин в Литве действует до 1 апреля 2021 года.
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