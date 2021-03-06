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6 марта в Литве вступает в силу принятое правительством решение об освобождении некоторых видов деятельности на свежем воздухе.
Drive In kinas
Drive In kinas
© Organizacijos archyvas

С субботы на открытом воздухе может находиться группа людей из 5 человек или члены двух домашних хозяйств.

Разрешается посещать прогулочные тропы, парки, музеи, галереи и другие места экспозиции, зоопарки и ботанические сады группами не более 5 человек или членов двух домашних хозяйств.

Кроме того, разрешаются спортивные, развлекательные мероприятия на улице, если в них участвуют не больше 5 человек или или члены двух домашних хозяйств.

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Также разрешаются мероприятия drive-in, во время которых нельзя выходить из автомобиля. В машине должно быть не более двух человек или же только члены одного домашнего хозяйства.

Карантин в Литве действует до 1 апреля 2021 года.

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