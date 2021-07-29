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Желающим попасть к парикмахеру или на процедуры в салоны красоты, ждут очереди. Причина - рост числа заказов.
Ilgalaikis manikiūras
Ilgalaikis manikiūras
© Shutterstock

Глава платформы Treatwell, через которую в Литве можно зарегистрироваться на стрижку и другие услуги салонов красоты, Ритис Рогачюс сказал, что сейчас попасть к специалистам непросто.

Он заметил, что количество регистраций выросло на 7-12%. Кроме того, сейчас время отпусков. На вопрос о ценах на услуги в этой сфере Рогачюс ответил, что цены выросли, а в некоторых секторах даже до 20%.

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"Это результат повышения цен на продукты и осложнением условий работы из-за карантинных ограничений", – сказал Рогачюс.

Прогнозировать цены пока сложно, но, по мнению специалиста, в ближайшее время они снова увеличатся.

О росте цен сказал и экономист Александр Изгородин. По его словам, осенью инфляция должна стабилизироваться, однако цены на услуги по-прежнему будут расти.

"Это услуги салонов красоты, ресторанов и гостиниц", – сказал он.

Согласно Департаменту статистики, годовая инфляция в июле 2021 года составила 4,3%.

Сообщалось, что на рост годовой инфляции больше всего повлиял рост цен на транспорт, жилье, воду, электричество, газ и другое топливо, продуктов питания и неалкогольных напитков, мебель, стройматериалы, услуги и т.д.

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