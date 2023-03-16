В Литве в прошлом году почти 3 тысячи детей могли подвергаться насилию

"Думаю, есть много того, чему мы сегодня можем порадоваться. Порадоваться тому, что люди ответственные, что реагируют, сообщают, обращаются. Мы становимся все менее и менее терпимыми к проявлениям насилия, когда видим его, но это процесс, которому нет конца. Мы должны делать это постоянно", - сказала на пресс-конференции министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

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По словам директора Государственной службы защиты прав ребенка и усыновления Илмы Скуодене, в 2022 г. защитники прав детей получили более 45 тыс. сообщений о потенциально нарушенных правах ребенка, т.е. на 13 проц. больше, чем в 2021 г. В среднем в день поступало 126 сообщений о возможном нарушении прав детей.

"Мы реагировали каждые 12 минут и за сутки получали 120 сообщений о возможных нарушениях прав детей", - сказала И. Скуодене.

По ее словам, отрадным явлением является тот факт, что количество сообщений о возможных нарушениях прав детей растет.

"Это означает, что а) общество больше не терпит насилия, оно становится более чувствительным к ребенку рядом и б) общество доверяет, что услуги будут инициированы и предоставлены, и, конечно, есть ожидание, что родители и ребенок примут эти услуги", - прокомментировала отчет И. Скуодене.

По словам И. Скуодене, фиксируется, что все больше сообщений о возможных нарушениях прав детей поступают из образовательных учреждений. К защитникам прав детей обращаются и медики.

"Радующая тенденция, что более 30 проц. сообщений поступают из школ и не только о сообщениях, но и когда специалисты образовательного учреждения звонят и спрашивают о ситуациях в семьях – когда родители не согласны определить ту или иную образовательную помощь ребенку, не согласны позаботиться о пропуске занятий, о том или ином поведении подростка. Это действительно радующая тенденция. К нам также поступают звонки от врачей", - сказала И. Скуодене.

Хотя большая часть полученных в прошлом году сообщений – 82 проц. – были ненасильственными, 2 866 детей в Литве могли подвергнуться насилию, т.е. один из 180 детей. Примечательно, что больше всего сообщений поступило о физическом насилии – 2 216, сексуальном насилии – 300, психологическом насилии – 291, безнадзорности – 421.

И. Скуодене отметила, что чаще физическому насилию подвергаются мальчики (1 347 случаев), а девочки – страдают от других видов насилия.

По словам заведующего Отделом защиты прав ребенка города Вильнюса Гядаса Батулявичюса, дети сталкиваются с рядом проблем – употреблением психотропных веществ, разводом родителей и различными видами насилия.

"Защитники прав детей получают все больше сообщений о детях, употребляющих психотропные вещества, нередко поступают сообщения о разногласиях в семье, когда дети страдают не только от физического насилия со стороны родителей или других родственников, но и сталкиваются с психологическими травмами от оскорбительных обращений, например, "неудачник", "позор семьи" и тому подобное", - сказал Г. Батулявичюс.

"Нередко дети становятся инструментом манипуляции родителей, когда они разводятся, делят имущество и заставляют ребенка выбирать кого-то из них, тем самым вызывая у него чувство вины и боли. Ребенок становится заложником ситуации", - сказал Г. Батулявичюс. Он добавил, что дети часто винят себя в разводе родителей.

М. Навицкене: реформа системы защиты прав ребенка молода

По словам министра М. Навицкене, реформа системы защиты прав ребенка, проведенная почти пять лет назад, еще молода.

"Пять лет, с одной стороны, кажутся очень долгим сроком, но когда мы говорим о системных изменениях и реформах, которые должны коренным образом изменить как поведение, так и институциональную структуру, а также другие важные аспекты обеспечения безопасности и благополучия детей, 5 лет – это молодая реформа", - сказала министр социальной защиты и труда на пресс-конференции.

"Есть страны, которые десятилетия назад приняли решение исправить свою систему защиты прав детей, и до сих пор в этих странах все еще случаются случаи, которые, к сожалению, заканчиваются трагедиями. Поэтому, на мой взгляд, 5 лет кажутся долгим сроком только с одной стороны, в общем смысле реформа еще молода и нам еще нужно стремиться к изменениям", - подчеркнула М. Навицкене.

По словам министра, внедрение изменений потребует как совершенствования институциональной структуры, так и развития компетенций сотрудников. По словам М. Навицкене, в этом году планируется уделить больше внимания развитию способностей сотрудников.