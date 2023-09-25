В Литве в процессах по контролю над муниципальными предприятиями выявлены коррупционные риски

Как сообщает ССР, в ходе анализа были выявлены недостаточная оценка информации о связях лиц, претендующих на должность независимых членов правлений, с предприятием или муниципальной администрацией и необеспечение прозрачности порядка отбора независимых аудиторских компаний, а назначение руководителей предприятий вне конкурса повышает риск кумовства.
Также были выявлены случаи несоблюдения максимального срока полномочий в два срока, предусмотренного законом об акционерных обществах, и требований по обеспечению кадровой благонадежности, предусмотренных законом о предотвращении коррупции. Данная информация была передана на рассмотрение в самоуправления, в отношении которых проводился анализ коррупционных рисков.
В ходе проведенного анализа установлено, что самоуправления при закупке товаров, услуг и работ предположительно создают для подведомственных им предприятий благоприятные условия для победы в муниципальных закупках, а также заключаются внутренние сделки, несмотря на возможность приобретения необходимых услуг путем организации конкурентных процедур.
По данным ССР, информация о внутренних сделках, заключенных Укмергским районным и Шальчининкайским районным самоуправлениями и предположительно не соответствующих требованиям правовых актов, была передана в Службу государственных закупок в соответствии с ее компетенцией. Кроме того, муниципальные предприятия не стремятся совершать как можно больше мелких (до 145 тыс. евро без НДС) закупок открытым путем, а зачастую предпочитают совершать их путем необъявленной закупки.
По словам специалистов ССР по предотвращению коррупции, не обеспечиваются прозрачные процедуры отбора независимых аудиторских компаний, зачастую тендеры на закупку аудиторских услуг выигрывают одни и те же компании. Директора муниципальных администраций и всеобщие собрания акционеров не проводят оценку, а лишь формально одобряют решения компаний по выбору аудиторских компаний.
Рекомендационные предложения касательно выявленных коррупционных рисков переданы самоуправлениям, Министерству экономики и инноваций и другим субъектам.