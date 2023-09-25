В Литве в процессах по контролю над муниципальными предприятиями выявлены коррупционные риски

По данным ССР, информация о внутренних сделках, заключенных Укмергским районным и Шальчининкайским районным самоуправлениями и предположительно не соответствующих требованиям правовых актов, была передана в Службу государственных закупок в соответствии с ее компетенцией. Кроме того, муниципальные предприятия не стремятся совершать как можно больше мелких (до 145 тыс. евро без НДС) закупок открытым путем, а зачастую предпочитают совершать их путем необъявленной закупки.