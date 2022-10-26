В Литве в песчаном карьере сделали необычную находку: зрелище впечатляет

Несмотря на то, что залежи песчаника находят и в других местах Литвы, например, в Пакупялкяйском карьере или, например, его можно увидеть в Швянтои в разломах девонского периода, все же черный песчаник четвертичного периода был найден только в Толейкяйском карьере.

Черная корка – это, скорее всего, образование марганцевой руды (псиломелана).

Дальнейшие исследования покажут настоящий состав этой корки.

Черные пещеры должны сохранить для посещения, поэтому специалисты литовской геологической службы намерены вести переговоры с разработчиками карьера, чтобы эту его часть не уничтожали.