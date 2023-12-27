В Литве в ходе природоохранной акции "Охраняем лососевых рыб" выявлено 146 нарушений

По данным Департамента охраны окружающей среды (ДООС), с сентября по ноябрь было проведено 279 рейдов, проверено 1262 рыбака-любителя и 46 рыбаков-промысловиков.

За время акции с начала сентября по 20 ноября было выявлено 146 нарушений правил любительского рыболовства, из них 80 – серьезные.

Также зафиксировано два коммерческих рыболовства и 39 других нарушений в сфере природоохраны.

По словам директора Департамента охраны живой природы Манте Раманаускене, цель акции заключалась в предотвращении и выявлении серьезных нарушений рыболовства.

"Мы активно собирали информацию, сотрудничали с неправительственными организациями, гражданским обществом, проводили рейды по усадьбам подозреваемых лиц, на рынках, чтобы не допустить использования запрещенных рыболовных снастей", – цитируется в пресс-релизе М. Раманаускене.