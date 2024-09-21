В Литве в этом году зарегистрировано 8 случаев лихорадки денге

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заболеваемость этим болезнью, переносимой комарами, в последние годы растет во всем мире.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этом году в 86 странах мира зарегистрировано более 12 млн случаев лихорадки денге (в том числе 8 тыс. летальных). Больше всего случаев заболевания (более 11 млн) зарегистрировано в Северной и Южной Америке.

Лихорадка денге распространена в различных странах с тропическим и субтропическим климатом в Северной и Южной Америке, Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в западной части Тихого океана.