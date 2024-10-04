В Литве в этом году зарегистрировано 36 случаев легионеллеза

Как указывает НЦОЗ, больше всего случаев – 17 - зарегистрировано в Вильнюсском регионе, 8 – в Каунасе, 5 – в Клайпедском регионе, по 2 случая легионеллеза зарегистрировано в Мариямпольском, Паневежском и Утенском регионах.

По словам специалистов центра, это заболевание чаще регистрируется среди мужчин и пожилых людей: среди взрослых было 23 мужчины и 13 женщин, 72 проц. составили лица старше 45 лет. В этом году от инфекции, вызванной бактериями легионеллы, умерло четыре человека.