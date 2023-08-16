В Литве в этом году в ДТП погибло на 42% больше человек, чем за прошлый год

Директор Администрации транспортной безопасности Литвы Генюс Лукошюс обратил внимание на то, что аварии со смертельным исходом происходят также из-за того, что за руль садятся люди в состоянии алкогольного опьянения, не имеющие права на вождение, а также аварийную ситуацию на дорогах ухудшают небезопасные остановки на обочинах дороги, недостатки в техническом состоянии транспортных средств.

"По сути, количество дорожно-транспортных происшествий осталось стабильным по сравнению с прошлым годом. Увеличение на 2 проц. – действительно немного. Но значительно увеличилась смертность на дорогах – на сегодняшний день – на 42 проц., то есть погибло на 27 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Р. Восилюс радио LRT.

"Причины самые разные. Мы концентрируемся на основных (причинах аварий – ELTA), работаем над ними, но к более мелким придется вернуться, они снова появляются", - сказал радио LRT Г. Лукошюс.

Представитель полиции Р. Восилюс отметил, что ужесточение ответственности за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) не является самой важной мерой по улучшению ситуации с аварийностью в стране, но, как признал сотрудник, эта мера эффективна. По словам Р. Восилюса, например, после введения уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, когда уровень алкоголя превышает 1,5 промилле, количество водителей, совершающих такое нарушение, стало уменьшаться.

"Сегодня, если брать количество пьяных водителей, определенных за полгода, то более 1,5 промилле было установлено в два раза меньше, чем водителей, наказанных административно, т.е. тех, кто "надул" менее 1,5 промилле", - сказал Р. Восилюс.