Литовские призывники
Литовские призывники
2024.06.13 15:21

В Литве в армию будут призывать сразу после школы

 

В четверг Сейм Литвы одобрил пакет законов о реформе призыва на военную службу. Согласно поправкам, молодые люди должны будут проходить военную службу сразу после школы, а также медицинское обследование - с 17 лет.

Elta
ru.DELFI.lt

За законопроект проголосовали 85 депутатов, 3 были против, 14 воздержались. Хотя в прошлом году Министерство обороны подготовило предложение, предусматривающее альтернативные варианты службы для студентов университетов, эта идея встретила решительный отпор со стороны образовательного сообщества и некоторых молодежных организаций.

По этой причине в пересмотренном законопроекте отказались от идеи включения в призывной список нынешних студентов и решили призывать молодежь сразу после окончания школы. О том, что они будут призваны в армию, им сообщат в 17 лет во время прохождения медосмотра.

После получения повестки они не смогут поступить в высшие учебные заведения пока не пройдут военную службу.

Будущие 17-летние подростки будут проходить обследование уже в 2025 году, а в 2026 году, когда реформа призыва вступит в силу, они уже могут быть включены в списки призывников.

Молодые люди, которые не будут призваны в армию из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения.

„Мы усвоили урок, что принцип всеобщей обороны должен начинаться с расширения наших вооруженных сил и перехода к всеобщей воинской повинности. Уроки Украины наглядно показывают нам, что вся страна должна бороться с гораздо более крупным противником, иначе устоять невозможно. Я рад, что на рассмотрение Сейма вынесена действительно сбалансированная реформа“, - заявил на заседании депутат-консерватор Паулюс Саударгас в поддержку реформы.

Однако не все парламентарии разделили это мнение. Пердставитель фракции "’крестьян“ Валюс Ажуолас, утверждал, что этот принцип может навредить обороне.

"Эксперты в области обороны говорят, что всеобщая воинская повинность наносит ущерб обороне. У нас нет ни средств, ни возможностей для этого. Если мы хотим обучить большее количество людей, организуйте курсы, это можно сделать и финансово, и технически“, - пояснил он.

После критики со стороны оппозиции премьер-министр Ингрида Шимоните вышла к микрофону и призвала депутатов поддержать реформу призыва в армию.

„Меня очень удивляет, когда коллеги, не поддерживающие расширение всеобщей воинской повинности на том основании, что не хватает средств, почему-то очень смело поддерживают повышение зарплаты профессиональной армии, на что требуется еще больше средств. Профессиональная армия - это дорогая армия. Это совмещение профессиональной военной службы и всеобщей воинской повинности. У нас есть принцип, который распространяется на всех. Неважно, откуда вы родом, неважно, кто ваши родители, - на вас распространяется один и тот же долг“, - сказал премьер-министр.

Какие еще предложения были одобрены?

Члены Партии свободы внесли предложение отложить военную службу не только для молодых людей, которые сейчас учатся в вузах, но и на 9 месяцев после окончания учебы.

Хотя Комитет по национальной безопасности и обороне, рассматривавший этот вопрос в среду, выступил против этого предложения, на пленарном заседании оно было одобрено.

Пакет поправок к закону о воинской обязанности также предусматривает призыв на военную службу молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. По ранее действовавшему порядку призывной возраст составлял 18-23 года.

Еще одним нововведением является дифференциация срока службы – на обязательную первоначальную военную службу юноши будут призываться сроком на 9 месяцев, но с учетом потребностей Литовской армии срок службы может быть сокращен до 6 месяцев.

Те юноши, которые окончили вузы и приобрели специальности, дефицитные в армии или обучение по которым в армии не проводится, например, авиаспециалисты, специалисты по авионике, инженеры, врачи, будут призываться на службу на 3 месяца, в течение которых они пройдут необходимую базовую военную подготовку.

Цель – привлечь в армию больше специалистов, которые после службы войдут в действующий резерв, чтобы в случае кризиса солдаты, обладающие специальными знаниями, могли эффективно способствовать выполнению задач.

Поправки к закону вступят в силу в 2026 году.

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