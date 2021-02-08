Министерство транспорта и сообщения Литвы отмечает, что на контрольных пунктах будут проверять анкеты Национального центра общественного здравоохранения, которые должны заполнять приезжие, оценивать данные о результатах тестов на COVID-19 и время их сдачи.
На таких постах будут дежурить сотрудники СОГГ, НЦЗО и специалисты аэропорта и порта.
Для проведения контроля в Вильнюсском, Каунасском, Палангском аэропортах реорганизован поток приезжающих. Документы всех въезжающих и тесты на COVID-19 будут проверять в зоне прибытия, после того как пассажиры заберут свой багаж.
В Клайпедском порту зоны контроля появятся в центральном терминале и контейнерном терминале. В Латвии на прошлой неделе принято решение закрыть авиасообщение с Великобританией, Ирландией и Португалией, чтобы в страну не попал опасный штамм.
Министр сообщения Литвы Марюс Скуодис сказал, что правительство Литвы решило не следовать такому примеру Латвии, оценив количество приезжающих и возможность приехать в Литву с пересадками.
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