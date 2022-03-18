В Литве уже зарегистировались более 20 тысяч украинских беженцев

По его данным, в Вильнюсском регистрационном центре было зарегистрировано больше всего беженцев - 7 964, еще 2 312 – в Алитусском миграционном центре, 1 164 – в Клайпедском миграционном центре и 1 045 – в Мариямпольском миграционном центре. В Каунасском регистрационном центре зарегистрировано 445 беженцев из Украины, в Шяуляйском центре - 811, еще 6319 человек зарегистрированы в 10 территориальных подразделениях Департамента миграции.
Только за последние сутки зарегистрировано 2238 беженцев, в том числе 940 несовершеннолетних.
Большинство из них, более 19,5 тысяч, обратились за временным видом на жительство по гуманитарным причинам, почти 500 пользуются безвизовым режимом, 56 обратились за национальной визой, а еще девять попросили убежища в Литве.
По данным ООН, с начала войны в Украине страну покинули около 3,2 млн граждан.
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