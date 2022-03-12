В Литве уже трудоустроены 170 беженцев из Украины

"Прошла всего неделя со дня первых обращений, а уже трудоустроены больше 170 украинцев", – информирует Соцмин.
Предполагается, что реальные цифры могут быть выше, поскольку с 1 марта работодатели могут трудоустраивать украинцев без дополнительных процедур. Беженцы из Украины не обязаны регистрироваться в Службе занятости.
"Что касается профессий – два учителя, одна воспитатель, повара, помощницы поваров, подсобные работники, упаковщики, администратор, обивщики мебели, швеи, посудомойщицы, две переводчицы, работницы в теплицах. Трое мужчин устроены на должность работников по надзору за корпусами судов", – перечислили представители Соцмина.
"По данным на 10 марта больше 770 компаний зарегистрировали свободные рабочие места для беженцев - 7300 рабочих мест. Около трети готовы предлагать удобное место работы и гибкий график для матерей с маленькими детьми", – сказала пресс-секретарь СЗ Милда Янкаускене.
Больше всего предложений есть в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Алитусе, Тельшяе, Кедайняе и т.д.
По данным Соцмина, число интересующихся работой украинцев растет с каждым днем, сейчас подано 350 заявок.
По словам Янкаускене, обращаются люди разных специальностей.
"Есть повара, помощники зубных врачей, медсестры, уборщицы, продавцы, строители, швеи, учителя, воспитатели, юристы, бухгалтеры и т.д.", – сказала она.
СЗ помогает украинцам, организуя встречи с работодателями.
На сайте СЗ с прошлой недели можно найти информацию на украинском языке. Есть информация также на английском и на русском языках.
24 февраля Россия напала на Украину, страну покинули 2 млн. человек. Часть беженцев приехала в Литву.
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