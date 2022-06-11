В Литве уже проводят тесты на оспу обезьян: получен и первый результат

"На этой неделе мы даже получили первый образец с подозрением на это вирусное заболевание. Однако результат теста отрицательный, поэтому в настоящее время зафиксированных случаев оспы обезьян в Литве нет", — сообщили в лаборатории в пятницу.
Случаи этой инфекции были зарегистрированы в соседней Латвии.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 29 странах зарегистрировано более 1000 подтвержденных случаев оспы. Эта инфекция является эндемичной в девяти африканских странах. У больных оспой обезьян возникают такие симптомы, как лихорадка, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение и сыпь, похожая на ветряную оспу, на руках и лице.
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