aA
Карта муниципалитетов Литвы постепенно краснеет. По данным Департамента статистики на понедельник, 26 июля, в стране уже 9 красных муниципалитетов. Палангский муниципалитет попал в самую красную зону COVID-19 – C3.
Liepos 26 duomenys.
Liepos 26 duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

Каунас и Шяуляй находятся в красной зоне C1. В Шяуляй на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 107 случаев, доля положительных – 1,4%, в Каунасе – соответственно 109 и 2,5%.

Казлу-рудский район, Пагегяйский район, Шилутский район, Клайпеда, Кретингский район и Скуодасский район входят в красную зону C2. В Казлу-рудском районе на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 45 случаев, доля положительных тестов – 4,7%, в Пагегяйском районе - соответственно 70 и 4,1%, в Шилутском – 140 и 5,6%, в Клайпеде - 184 и 3,7%, в Кретингском районе – 155 и 4,4%, а в Скуодасском - 128 и 6%.

Статьи по теме:
Неофициальный лидер мигрантов – о жизни в палаточном городке: возможно, скоро произойдет что-то хорошее  (24)
Коронавирус в Литве: 96 новых случаев, никто не умер  (4)

Паланга вошла в красную зону C3 - 201 случай на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных случае – 5,2%.

Литва входит в желтую зону В2 (65,9 случаев на 100 000 человек за 14 дней), доля положительных случаев – 2,2%.

Ускорение пандемии составляет 111%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Обязательно тестирование на коронавирус: кого оно затронет (16)

С целью контроля над распространением дельта-штамма...

Ученые заявили о 60% заразности бразильского штамма коронавируса среди привитых (7)

Заразность штамма «гамма» коронавируса (бразильского...

Медицинский исследователь обвинил журнал The Lancet в сокрытии данных о коронавирусе (5)

Британский медицинский журнал The Lancet еще в начале...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: осенью вакцинация некоторых работников может стать обязательной (5)

Осенью вакцинация некоторых работников может стать...

Неофициальный лидер мигрантов – о жизни в палаточном городке: возможно, скоро произойдет что-то хорошее (24)

На Друскининкайскую заставу журналисты приезжают в 23 ч....

В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы: проволоки для забора хватило на две недели (104)

Бывший шеф ДГБ считает, что к охране границы власти...

Глава Минздрава Литвы: в ближайшее время порядок получения "паспорта возможностей" изменится (11)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в понедельник...

Обязательно тестирование на коронавирус: кого оно затронет (16)

С целью контроля над распространением дельта-штамма...