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Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается.
В Литве уже 36 "черных" муниципалитетов
© DELFI / Andrius Ufartas

В черную зону вошли Аникщяйский район, Утенский район, Укмергский район, Молетский район, Шальчининкский район, Вильнюс и Вильнюсский район, Тракайский район, Алитус и Алитусский район, Лаздийский район, Мариямполе, Каунас.

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Черным цветом окрасился Вилкавишкский район, Шакяйский район, Юрбаркский район, Пасвальский район, Биржайский район.

По-прежнему черным цветом окрашивается Западная Литва. В Черную зону попадает и Йонишкский район, Акмянский район, Шяуляй и Шяуляйский район, Мажейкяйский и Тельшяйский район, Шилальский район, Таурагский район, Пагегяй.

В черной зоне Скуодасский район, Плунгеский район, Ретавас, Шилутский район, Кретингский район, Клайпедский район и Клайпеда, Неринга, Паланга.

Хуже всего дела обстоят в Йонишкском районе – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 1848 случаев. Похожая ситуация и в Тельшяй – 1754 случая.

Лучше всего дела обстоят в Паневежском районе - 187 случаев.

В целом по Литве этот показатель составляет 726 случаев, а доля положительных тестов - 8,2%.

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