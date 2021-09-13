Зона "черных" муниципалитетов формируется на западе Литвы.

В Клайпеде на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 907 случаев, а доля положительных случаев за последние 7 дней составляет 9,8%.

В Клайпедском районе эти показатели соответственно составляют 525 случает и 10,6%.

В Паланге - 682 случая и 9,7%.

В муниципалитете Кретингского района показатель составляет 581 случай на 100 000 жителей и 7,5%.

В муниципалитете Шилутского района на 100 000 жителей приходится 758 случаев, а доля положительных составляет 15,2%.

В муниципалитете Скуодасского района на 100 000 жителей приходится 568 случаев, положительная доля составляет 8,1%.

По последним данным в Плунгеском районе этот показатель составляет 886 случаев и 11,3%.

В муниципалитете Ретаваса эти показатели составляют 1351 и 23,6%.

В муниципалитете Тельшяйского района - соответственно 916 и 14%.

Муниципалитет Акмянского района попал в "черную" зону из-за высокой доли положительных случаев – 10,1%. Показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 291 случай.

В муниципалитете Йонишкского района на 100 000 жителей приходятся 693 случая, доля положительных тестов составляет 13,8%.

Муниципалитет Пасвальского района перешел в черную зону из-за высокой доли положительных случаев - 10,3%. Уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет 309 случаев.

То же самое в Юрбаркском районе 13,6% и 359 случаев.

Мэрия Алитусского района также попадает в "черную" зону COVID–19 из-за высокого показателя доли положительных тестов – 11,2%. На 100 000 жителей приходится 267 случаев.

В самоуправлении Алитуса на 100 000 жителей приходится 504 случая, доля положительных тестов составляет 7,6%.

В Литве осталось всего 3 "желтых" муниципалитета COVID–19: Купишкского района, Аникщяйского района и Расейнского района.

По всей Литве уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет 385,6, доля положительных тестов составляет 6,4%.