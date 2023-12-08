В Литве уже 14 человек заразились менингококковой инфекцией — она особенно опасна для детей

Другая причина — более высокая частота вирусных инфекций, которые снижают устойчивость слизистых оболочек дыхательных путей к бактериям. Однако вакцины могут защитить от этого опасного и тяжелого заболевания.

Менингококковая инфекция опасна для всех, однако, наибольшую угрозу она представляет для детей. Многолетний анализ заболеваемости по возрастным группам показывает, что опаснее всего эта болезнь для детей в возрасте до 1 года.

По данным НЦОЗ, в прошлом году было зарегистрировано 13 случаев менингококковой инфекции, из них 5 — у детей. В этом году в январе-октябре было зарегистрировано 14 случаев, в том числе, 8 — у детей.

В Литве в 2022 году 75,19% детей в возрасте до одного года были привиты от менингококковой инфекции типа B (76,09% в 2021 году).