В Литве уже 14 человек заразились менингококковой инфекцией — она особенно опасна для детей

Другая причина — более высокая частота вирусных инфекций, которые снижают устойчивость слизистых оболочек дыхательных путей к бактериям. Однако вакцины могут защитить от этого опасного и тяжелого заболевания.
Менингококковая инфекция опасна для всех, однако, наибольшую угрозу она представляет для детей. Многолетний анализ заболеваемости по возрастным группам показывает, что опаснее всего эта болезнь для детей в возрасте до 1 года.
По данным НЦОЗ, в прошлом году было зарегистрировано 13 случаев менингококковой инфекции, из них 5 — у детей. В этом году в январе-октябре было зарегистрировано 14 случаев, в том числе, 8 — у детей.
В Литве в 2022 году 75,19% детей в возрасте до одного года были привиты от менингококковой инфекции типа B (76,09% в 2021 году).
"Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать от менингококковой инфекции не менее 90% детей в возрасте до одного года. В Литве этот показатель еще не достигнут, поэтому я хотела бы призвать родителей ответственно подойти к вопросу вакцинации и защитить своих детей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин", - призывает Дайва Размувене, главный специалист отдела управления инфекционными заболеваниями НЦОЗ.
Напомним, что с 1 июля 2018 года в Литве проводится вакцинация младенцев против менингококковой инфекции типа B. Согласно календарю профилактических прививок для детей, вакцинация полагается младенцам в возрасте 3 месяцев, 5 месяцев и 12-15 месяцев. Все желающие, как дети старшего возраста, так и взрослые, могут пройти вакцинацию за свой счет.
Родители или опекуны, желающие привить своих детей или сделать прививку самостоятельно, должны обратиться к семейному врачу.