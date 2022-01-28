В Литве увеличивается количество больных, чаще выдают больничные

В январе, до 24 числа, выдало 60 000 больничных, заболевшим COVID-19, а общее число больничных выданных в январе, составляет 267 000, в декабре было соответственно 37 000 и 280 000.

"С начала января растет количество больничных, которые выдают заболевшим коронавирусом", – сказала Delfi представитель "Содры" Малгожата Козич.

Правда, год назад общий показатель выданных больничных похожим, только что выдавалось больше больничных больным коронавирусом - год назад в январе их выдали 98 000, а в декабре 2020 г. – 111 000).

"Так было потому, что школы работали удаленно, и родителям выдавали больничные для присмотра за здоровыми детьми дома", – сказала представитель "Содры".

По ее словам, сейчас количество выдаваемых больничных растет каждый день.

Например, в понедельник (24 января) было 19 000 действующих больничных, связанных с COVID-19, а 17 января - 13 000.

С прошлого понедельника больничные выдает Национальный центр общественного здравоохранения.

Читатели жалуются, что не всегда получается вовремя получить больничный из НЦОЗ.

Одна читательница рассказала, что заполнила анкету 18 января, а 24 января еще не получила больничный. Она заметила, что бухгалтерия "не видит" ее больничный, неясно, как оправдать неявку на работу.

НЦОЗ указал, что принимает решение о больничном в течение трех дней с момента подачи анкеты (считать начинают со следующего дня после подачи).

Бухгалтеры отмечают, что уже просматриваются проблемы из-за задержки с выдачей больничных, непонятно как считать зарплаты, документы поступают невовремя.

Работодатели считают, что нынешняя система выдачи больничного - порочная, находятся люди, которые злоупотребляют действующим порядком, поскольку врачи консультируют по телефону и легко открывают больничные.

Специалисты "Содры" в свою очередь уверяют, что действует надежная система контроля, для этого используют и информационные технологии, если выявляют несоответствие, факторы риска, то человека вызывают на комиссию.

Что касается ситуации с больными COVID-19 и опозданием с выдачей справок, то, по словам Козич, сейчас заболевший информирует работодателя по действующим в компании внутренним правилам.

Если больной не смог сразу же дозвониться до врача, то больничный ему выдадут задним числом, но должно пройти не больше 5 дней с момента обращения человека, иначе справки не будет. Если нагрузка очень большая, врач может отдельно просить "Содру" разрешить выдать справку и после 5 дней.