В Литве увеличилось количество выпускников, сдающих госэкзамен по русскому языку

Устную часть выпускники уже сдавали 12-14 апреля.

Желающих сдать госэкзамен по русскому языку стало больше: в прошлом году его выбрали 1 822 кандидата. Экзамен сдали 99 проц. кандидатов (в 2021 г. – 99,5 проц.). Оценку в сто баллов в 2022 г. получили 6,2 проц. кандидатов, 2021 г. – 18,4 проц.

В конце этого года Министерство образования, науки и спорта предложило с 2025 г. не организовывать государственный экзамен по русскому – второму иностранному языку. Государственные экзамены будут организовываться только по первому иностранному языку – английскому, немецкому, французскому. Это предусмотрено в проекте Описания программ начального, основного и среднего образования.

По данным Национального агентства образования, в этом году заявки на экзамены подали 27,5 тыс. школьников.

Экзаменационная сессия завершится 27 июня экзаменом по музыковедению.

Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.