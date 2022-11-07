В Литве увеличилось число болеющих гриппом жителей

По данным НЦОЗ, с 31 октября по 6 ноября суммарная заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 составила 500,6 случая на 100 тыс. жителей Литвы, неделей ранее оно было выше — 722,8 случая на 100 тыс. жителей.
С началом нового сезона гриппа НЦОЗ начал публиковать показатели заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями вместе с данными о заболеваемости коронавирусом.
Всего на прошлой неделе выявлено 33 случая гриппа, 12,2 тыс. случаев ОРВИ и более 1,7 тыс. случаев коронавируса. Между тем неделей ранее было выявлено 29 случаев гриппа, 17,4 тыс. случаев ОРВИ и свыше 2,8 тыс. случаев коронавируса.
На прошлой неделе в Литве из-за гриппа госпитализировали 3 человек.
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