В Литве увеличилось число болеющих гриппом жителей

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На прошлой неделе в Литве снизился уровень заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19, но увеличилось число больных гриппом, сообщили в понедельник в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Karščiavimas
Karščiavimas
© Shutterstock

По данным НЦОЗ, с 31 октября по 6 ноября суммарная заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 составила 500,6 случая на 100 тыс. жителей Литвы, неделей ранее оно было выше — 722,8 случая на 100 тыс. жителей.

С началом нового сезона гриппа НЦОЗ начал публиковать показатели заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями вместе с данными о заболеваемости коронавирусом.

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Всего на прошлой неделе выявлено 33 случая гриппа, 12,2 тыс. случаев ОРВИ и более 1,7 тыс. случаев коронавируса. Между тем неделей ранее было выявлено 29 случаев гриппа, 17,4 тыс. случаев ОРВИ и свыше 2,8 тыс. случаев коронавируса.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа госпитализировали 3 человек.

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