В Литве увеличилось число болеющих гриппом жителей

По данным НЦОЗ, с 31 октября по 6 ноября суммарная заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 составила 500,6 случая на 100 тыс. жителей Литвы, неделей ранее оно было выше — 722,8 случая на 100 тыс. жителей.

С началом нового сезона гриппа НЦОЗ начал публиковать показатели заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями вместе с данными о заболеваемости коронавирусом.

Всего на прошлой неделе выявлено 33 случая гриппа, 12,2 тыс. случаев ОРВИ и более 1,7 тыс. случаев коронавируса. Между тем неделей ранее было выявлено 29 случаев гриппа, 17,4 тыс. случаев ОРВИ и свыше 2,8 тыс. случаев коронавируса.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа госпитализировали 3 человек.