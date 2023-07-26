В Литве увеличены пошлины за выдачу личных документов

Как сообщает министерство, увеличиваются сборы за выдачу или замену паспортов, удостоверений личности, видов на жительство и других документов, выдаваемых иностранцам, а также за обработку заявлений на литовское гражданство.

Сбор за выдачу или замену удостоверения личности в обычном порядке (за месяц) увеличен с 8,6 до 10 евро.

Стоимость услуги изготовления этого документа за 5 рабочих дней увеличена с 19,6 евро до 60 евро, за один рабочий день – с 31,6 евро до 100 евро.

Сбор за выдачу или замену паспорта в обычном порядке (за месяц) увеличивается с 43 до 50 евро, изготовление этого документа за 5 рабочих дней будет стоить 100 евро, за один рабочий день – 200 евро (до сих пор расценки составляли 57 и 190 евро соответственно).