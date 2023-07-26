В Литве увеличены пошлины за выдачу личных документов

Как сообщает министерство, увеличиваются сборы за выдачу или замену паспортов, удостоверений личности, видов на жительство и других документов, выдаваемых иностранцам, а также за обработку заявлений на литовское гражданство.
Сбор за выдачу или замену удостоверения личности в обычном порядке (за месяц) увеличен с 8,6 до 10 евро.
Стоимость услуги изготовления этого документа за 5 рабочих дней увеличена с 19,6 евро до 60 евро, за один рабочий день – с 31,6 евро до 100 евро.
Сбор за выдачу или замену паспорта в обычном порядке (за месяц) увеличивается с 43 до 50 евро, изготовление этого документа за 5 рабочих дней будет стоить 100 евро, за один рабочий день – 200 евро (до сих пор расценки составляли 57 и 190 евро соответственно).
Как указывает министерство, предыдущая пошлина не покрывала затраты на изготовление этих личных документов. Новый размер сбора рассчитан после оценки фактически возросших расходов на заработную плату сотрудников Департамента миграции и Центра выдачи личных документов и расходов на бланки документов.
"Стоимость одного только бланка удостоверения личности в настоящее время составляет 24,20 евро, поэтому очевидно, что эта плата не покрывает расходы на оказание услуги", - говорится в сообщении МВД.
Министерство также отмечает, что некоторые размеры пошлин не менялись с 2011 года.
Также подчеркивается, что лицо, имевшее право на льготы при оплате пошлины за выдачу или замену удостоверения личности и паспорта, по-прежнему сможет ими воспользоваться.