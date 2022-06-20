Например, в 2017 г. в Литве зафиксировали 81 случай этой инфекции (54 - у детей), а в конце 2018 г. была введена вакцинация младенцев от менингококковой инфекции за государственный счет. В 2019 г. зарегистрировали всего 37 случаев, из них – 19 у детей. По словам специалистов, эта инфекция опасна для всех, но особенно для маленьких детей.

Чтобы обуздать болезнь, должны быть привиты 90% детей до 1 года, в Литве этот показатель составляет 75%. Этого недостаточно.

"Обидно, что речь идет о бессмысленных смертях, ведь их можно было бы избежать, если использовать научный прогресс. Хотелось бы, чтобы все, а особенно ответственные родители, хорошо подумали, какова цена их решения", – сказала эпидемиолог Роланда Лингене.

В мае этого года был зафиксирован первый в этом году случай смерти от менингококковой инфекции. В 2021 и 2020 г. смертей от этой болезни не было, в 2019 г. было 6 смертельных исходов, а 2018 г. - 5.

Напомним, что инфекция передается воздушно-капельным путем.