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В Литве в результате проверки 496 мазков выявлены еще два случая южноафриканского штамма коронавируса и 216 случаев "британского" штамма, сообщила Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Эксперты заявляют, что южноафриканский штамм вызывает опасность, поскольку существует вероятность заразиться им больше даже после прививки или после того, как человек переболел другими штаммами. Британский штамм быстрее распространяется, вызывая большую смертность.
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