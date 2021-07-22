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В Литве установлено еще 63 случая дельта-штамма (индийского) коронавируса, сообщила в четверг Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

Также установлено семь случаев альфа-штамма (британского).

В общей сложности в Литве обнаружено 10 тыс. 287 случаев альфа-штамма, 13 случаев бета-штамма (южноафриканского), 236 случаев варианта B.1.620, восемь случаев гамма-штамма (бразильского) и 148 случаев дельта-штамма.

Как сообщает лаборатория, это предварительные данные и позже они могут немного измениться.

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