Также установлено семь случаев альфа-штамма (британского).
В общей сложности в Литве обнаружено 10 тыс. 287 случаев альфа-штамма, 13 случаев бета-штамма (южноафриканского), 236 случаев варианта B.1.620, восемь случаев гамма-штамма (бразильского) и 148 случаев дельта-штамма.
Как сообщает лаборатория, это предварительные данные и позже они могут немного измениться.
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