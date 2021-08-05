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В Литве установлено еще 176 случаев дельта-штамма коронавируса, сообщила в четверг Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.
Также установлен один случай альфа-штамма (британского).
На этой и прошлой неделях больше всех случаев дельта-штамма зафиксировано в Вильнюсском и Каунасском округах.
В общей сложности в Литве установлено свыше 10 тыс. случаев альфа-штамма, почти 500 случаев дельта-штамма, около 300 случаев варианта B.1.620, более десяти случаев бета-штамма (южноафриканского).
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