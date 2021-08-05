Также установлен один случай альфа-штамма (британского).

На этой и прошлой неделях больше всех случаев дельта-штамма зафиксировано в Вильнюсском и Каунасском округах.

В общей сложности в Литве установлено свыше 10 тыс. случаев альфа-штамма, почти 500 случаев дельта-штамма, около 300 случаев варианта B.1.620, более десяти случаев бета-штамма (южноафриканского).